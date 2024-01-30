Шестерых экстремалов задержали на закрытом Бзерпинском карнизе в Сочи

Райдеры в минувшие выходные отправились кататься со склонов гор на маршрут 8А Кавказского заповедника, который сейчас закрыт для посещения.

Группу туристов обнаружили в районе горы Табунной. Их задержали на Медвежьих воротах по возвращению. На них составили административные протоколы. Свою вину райдеры признали.

«Зимняя природа таит массу опасностей. Например склон, по которому идет путь на Бзерпинский карниз, лавиноопасный — там самопроизвольно сходят снежные массы», — сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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