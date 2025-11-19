Шесть ж/д вокзалов Кубани вошли в топ-10 рейтинга по отправке пассажиров

Рейтинг крупнейших железнодорожных вокзалов по пассажиропотоку на СКЖД за январь–октябрь возглавил вокзал Адлер, обслуживший за этот период 6,4 млн человек.

На втором месте расположился вокзал Сочи с результатом более 4 млн пассажиров. В тройке лидеров также оказался Ростов-Главный (3,9 млн человек).

Четвертое место занял ж/д вокзал Краснодар-1 (3,6 млн пассажиров). Замыкает пятерку лидеров вокзал Анапы, который обслужил 1,5 млн человек.

В топ-10 рейтинга также вошли вокзалы Туапсе (1,3 млн), Кисловодска (1,26 млн), Пятигорска (1,21 млн), Ессентуков (1,14 млн) и и поселка Лазаревское (1,11 млн).

Еще два кубанских вокзала по показателю пассажиропотока вплотную подобрались к лидерам списка. Ж/д станция Олимпийский парк в Сириусе с начала года обслужила 1,11 млн человек, вокзал в Новороссийске — 966 тыс.

Всего за 10 месяцев этого года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправили порядка 40 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в Telegram.

