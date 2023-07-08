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Шесть ярмарок выходного дня открылись 8 июля в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-yarmarok-vyhodnogo-dnya-otkrylis-8-iyulya-v-krasnodare
Шесть ярмарок выходного дня открылись 8 июля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кубанские фермерские хозяйства и сельхозпредприятия реализуют на ярмарках местные овощи, ягоды и фрукты.

Кроме свежесобранных фруктов и овощей, на ярмарках можно приобрести мясо, молоко, сыр, колбасные изделия, свежую выпечку, мед и сладости.

Ярмарки работают до 15:00 по адресам: улица Архитектора Ишунина, 7/1, Героя Яцкова, 11, Бургасская, 31/1, Одесская, 48, Восточно-Кругликовская, 26, Западный Обход, 34, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: цены на фрукты и ягоды снизились в Краснодарском крае.

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