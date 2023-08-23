Шесть «умных» светофоров установят до конца сентября в Краснодаре

Первый в 2023 году светофор с «умными» датчиками установили на пересечении улиц имени Бабушкина и имени Передерия. Еще пять таких разместят до конца сентября.

Новые устройства установят в рамках подпрограммы по внедрению и развитию интеллектуальных транспортных систем нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Такая интеллектуальная система поспособствует уменьшению пробок в краевой столице. Кроме того, благодаря специальным датчикам она может сокращать или продлевать фазы движения транспорта, регулируя длительность зеленого сигнала светофора.

«Сейчас мы просчитываем, на каких перекрестках еще нужно установить датчики. Благодаря участию в национальном проекте в будущем сможем установить еще больше «умных» светофоров», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

«Умные» светофоры установят на пересечении улиц имени Героев-Разведчиков и Домбайской, пересечении улиц имени Бабушкина и имени Брюсова, а также на улицах имени Игнатова, 55, имени 40-летия Победы, 146/10, имени Атарбекова, 13, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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