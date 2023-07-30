Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Шесть часов на спасение: турист из Краснодарского края сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chasov-na-spasenie-turist-iz-krasnodarskogo-kraya-sorvalsya-so-skaly-v-kabardino-balkarii
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Утром 30 июля спасателям Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России поступил сигнал о помощи. На перевале Архимед в Черекском районе КБР со скалы сорвался турист.

В 09:45 в МЧС обратился турист, он рассказал, что его товарищ — 40-летний мужчина из Краснодарского края — сорвался и получил травмы. Группа из двух туристов не была зарегистрирована в МЧС России.

На помощь незамедлительно выдвинулась группа из трех спасателей. Для эвакуации пострадавшего привлекли коммерческий вертолет.

На поиски и спасение травмированного туриста потребовалось около шести чесов — операция завершилась около 15:00. После чего спасатели эвакуировали пострадавшего с высоты 3800 м и передали медикам Республиканской клинической больницы в Нальчике, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Читайте также: сорвавшегося со скалы туриста из Краснодарского края спасли в горах Кабардино-Балкарии.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях