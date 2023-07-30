Шесть часов на спасение: турист из Краснодарского края сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

Утром 30 июля спасателям Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России поступил сигнал о помощи. На перевале Архимед в Черекском районе КБР со скалы сорвался турист.

В 09:45 в МЧС обратился турист, он рассказал, что его товарищ — 40-летний мужчина из Краснодарского края — сорвался и получил травмы. Группа из двух туристов не была зарегистрирована в МЧС России.

На помощь незамедлительно выдвинулась группа из трех спасателей. Для эвакуации пострадавшего привлекли коммерческий вертолет.

На поиски и спасение травмированного туриста потребовалось около шести чесов — операция завершилась около 15:00. После чего спасатели эвакуировали пострадавшего с высоты 3800 м и передали медикам Республиканской клинической больницы в Нальчике, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

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