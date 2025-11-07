Logo
Схему движения на участке М-4 «Дон» в Туапсинском округе изменят с 8 ноября

Общество
Речь идет об участке на мосту через реку Синявку, где ведутся ремонтные работы.

Реверсивную схему, которая действует сейчас, отменят с 8 ноября. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. 

Завершить ремонт планируют до конца текущего года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Водителей просят планировать свой маршрут заранее с учетом действующих изменений.

Читайте также: на обходе Адлера построят еще одну разворотную петлю длиной 368 метров. По ней можно будет съехать на трассу А-147 и свернуть в сторону «Сириуса». 

Кроме того, с помощью петли водители смогут попасть на обход Адлера или развернуться при движении из микрорайона Кудепста и прилегающих районов Адлера. 

Теги:
