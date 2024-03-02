Шеф-повар Ефимов рассказал о пользе черного перца

Черный перец — одна из самых популярных в мире специй. Как пряность влияет на здоровье, как правильно хранить перец и когда добавлять его в блюдо?

Все секреты черного перца раскрыл шеф-повар Иван Ефимов. Он отметил, что черный перец практически универсален и его можно использовать при приготовлении множества блюд. Черный перец не только улучшает вкус еды, но и благотворно влияет на пищеварение, а также стимулирует выработку гормона удовольствия дофамина.

«Он дает аромат и пряность так называемую, то есть у блюда становится многогранный вкус. Если соль просто усиливает вкус, то перец дает ему многоликость. Еще перец «дразнит» слизистую, и в результате начинает активно выделяться слюна. А если пошло слюноотделение, значит, активно выделяется и желудочный сок, что помогает лучше усвоить пищу. Ну и плюс еще перец обладает дезинфицирующими свойствами: это важно, когда еда сырая или недостаточно термически обработана», — сказал Ефимов.

Чтобы получить максимум пользы и аромата, важно правильно выбрать момент для добавления перца в блюдо. Первое правило — не перегревать.

«Многие любят замариновать, например, стейк заранее. Посолить, поперчить, сбрызнуть маслом. Но от больших температур перец горит, превращается в не то, что нужно, ему требуется небольшая температура. Поэтому перчить блюдо лучше в финале, пока оно теплое, и этой температуры будет достаточно, чтобы ощутить аромат перца», — сказал повар.

Для сохранения полезных свойств перца важно соблюдать условия хранения. Особенно это важно для молотого черного перца. Нельзя держать перец в плохо закрытой емкости и позволять ему контактировать с воздухом — эфиры перца быстро окисляются.

«Если покупать черный перец в пакетиках, его надо либо пересыпать в герметичную емкость, либо просто плотно закрывать. Чтобы сохранить пахучесть и эфирность молотого перца, его лучше держать в холодильнике», — цитирует Ефимова радио Sputnuk.

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