Сезонные поезда из Саратова в Сочи и Новороссийск запустят в июне

Два сезонных маршрута будут через день курсировать между Саратовом и курортами Черноморского побережья.

Первый рейс поезда № 506/505 Саратов — Имеретинский Курорт отправится 7 июня и будет курсировать все лето — до 6 сентября. Из Саратова пассажиры будут отправляться в 00:06. В обратный путь из Имеретинского Курорта поезд будет стартовать в 21:00.

Поезд № 470/469 Саратов — Новороссийск также будет перевозить пассажиров с 7 июня по 6 сентября. Отправляться из Саратова состав будет в 12:29, а из Новороссийска — в 13:05.

Подробнее о маршрутах можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги в Telegram.

Читайте также: сезонный пригородный поезд Ростов — Ейск запустят с 12 июня. Состав будет курсировать между городами два раза в неделю — по субботам и воскресеньям. Первые рейсы поезда запланированы на 12 и 13 июня. Так, с вокзала Ростов-Пригородный состав будет отбывать в 06:45 и прибывать в Ейск в 09:58. Отправляться назад — в 17:50 и в 20:36 прибывать в Ростов-на-Дону.

Подпишись, здесь всегда интересно.