Сезон фруктов: сколько стоят местные и импортные абрикосы в Краснодаре

На Кубани начался сезон абрикосов. Сколько они сейчас стоят в магазинах и на рынках Краснодара, выяснила корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

На рынках Краснодара 1 кг местных абрикосов обойдется от 200 рублей, но на прилавках их мало. В основном продают фрукты, привезенные из Армении, Дагестана, Азербайджана — их цена колеблется от 80 до 300 рублей. В магазине килограмм импортных абрикосов стоит от 150 до 200 рублей.

В Краснодаре абрикосовые деревья растут во многих дворах частных и многоквартирных домов. Там можно собрать фрукт бесплатно.

«Это дерево растет среди многоквартирных домов, однако их жильцы не спешат собирать абрикосы. Плоды сочные, спелые и совершенно бесплатные. Это варенье я сделала как раз из такого урожая. Получилось вкусно. Уже осталось полбанки», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

А в поселке Южном из-за абрикосов произошла драка. Трое пришли с ведрами к дереву, растущему около участка, чтобы собрать урожай. Местная жительница попыталась их остановить — сказала, что растения сажала ее соседка. В итоге женщина сняла побои и обратилась в полицию.

По словам юриста, по закону, если дерево посажено не на огороженной частной территории, оно является общей собственностью, а значит, собирать фрукты с него может любой желающий.

«Как правило, земля муниципальная. И здесь никаких правонарушений не будет. Это дерево находится в свободном доступе, и никто не в праве никого упрекать, даже если это дерево растет напротив дома собственника, который его посадил», — объясняет юрист Александр Кугушев.

Сбор плодов с деревьев, которые растут за забором частной территории, полагается штраф — от 1 тыс. рублей за мелкое хищение. Даже если часть ветки растет за пределами участка, то это все еще собственность владельца сада.