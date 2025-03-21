Сеть магазинов «Малыш» Краснодара собрала будущих мам на образовательную встречу

Сеть детских магазинов Краснодара собрала будущих мам на ежегодную образовательную встречу. Специалисты рассказывали о важности грудного вскармливания, а также провели розыгрыш подарков.

С подарками и улыбками встречали всех участниц мероприятия. Проект Mini Oxford проходит на площадке детского магазина «Малыш», он же и генеральный партнер — уже больше трех лет.

«В год мы проводим по три-четыре таких мероприятия. Мы рады тому, что оно с каждым разом все растет», — отметила организатор мероприятия «Мини-Оксфорд» Наталья Туснина.

Аниматоры встречали гостей и на фотозоне. Женщин угощали фуршетом, мороженым, сладкой ватой и удивляли фонтаном из молока. На встречу пригласили опытных специалистов.

«Благодаря таким мероприятиям женщина уверено идет в роды, получает положительный опыт родов — не боится рожать следующего малыша», — отметила врач акушер-гинеколог, руководитель роддома «Клиники Екатерининская» Оксана Горбулина.

Для гостей устроили розыгрыш призов. Подарков было много. Каждая получила свой. Посетили мероприятие не только опытные мамы, но и те, кто рожает впервые. Такие встречи для них еще ценнее.

«Это моя первая беременность, поэтому мне очень волнительно. Я еще пока ничего не знаю, готовлюсь. Для меня информация будет ценная. Я считаю, что такие мероприятия очень полезны будущим мамам», — сказала участница мероприятия Азиза Давла.

Образовательную встречу посетили более 150 будущих мам и пап.

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