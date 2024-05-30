Сеть детских магазинов Краснодара собрала будущих мам на образовательную встречу

Специалисты рассказывали о важности грудного вскармливания, а также провели розыгрыш подарков.

Проект Mini Oxford проходит на площадке детского магазина «Малыш» уже третий год. У входа всех участниц мероприятия встречали аниматоры со сладкой ватой и яркая фотозона.

Для гостей устроили розыгрыш полезных и запоминающихся призов. Победители забрали домой детскую кроватку, коляску, автокресло и манеж.

«Нынешний 2024 год наш президент объявил Годом семьи. И мы являемся непосредственными участниками данного движения. Своей инициативой поддерживаем рождаемость, обучаем будущих мам заботиться о себе и, конечно же, не бояться рожать», — рассказывает руководитель проекта Mini Oxford Наталья Туснина.

На встречу пригласили опытных специалистов. Они обучали будущих мам, как заботиться о малыше. Послушать лекции и получить рекомендации пришли не только первородящие, но и уже опытные мамы.

— Это третья моя беременность, поэтому я часто посещала данные мероприятия, и всегда были новые темы. Очень интересно, с удовольствием посещаю.

— Очень хотелось узнать, как пеленать ребенка. Потому что я, как новоиспеченная мама, еще не знала.

— Здесь и уютно, и комфортно, и классные подарки, фотозона. Очень даже круто.

Также опытный консультант помогал будущим родителям выбрать товары для малыша.

На мероприятии каждая мама могла ощутить себя богиней. Для женщин устроили фуршет и фонтан из молока. На память о событии каждая участница получила подарок.