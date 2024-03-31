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Сертификаты «умного дома» получили 16 жилых комплексов в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sertifikaty-umnogo-doma-poluchili-16-zhilyh-kompleksov-v-krasnodarskom-krae
Сертификаты «умного дома» получили 16 жилых комплексов в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На конференции в Краснодаре «умный» класс получили застройщики еще трех ЖК.

Класс «умного дома» присваивают жилым комплексам, оснащенным интеллектуальными системами, камерами видеонаблюдения, различными сервисами и приложениями для удобства жильцов. Так, например, в квартирах таких домов есть приборы учета потребления воды и электричества, показания с которых поступают автоматически в УК и собственнику на телефон.

«Внедрение новых технологий в строительную сферу положительно сказывается и на развитии цифровых решений в крае, дает возможность компаниям-разработчикам демонстрировать готовые отечественные продукты. Так, в одном из жилых комплексов Краснодара уже внедрено и работает решение, которое полностью является результатом труда кубанских специалистов», — рассказал руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

По данным «Единого ресурса застройщиков», в Краснодарском крае сейчас 16 таких «умных» жилых комплексов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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