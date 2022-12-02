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Серия без побед: ФК «Краснодар-2» с начала сентября не выигрывал в ФНЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/seriya-bez-pobed-fk-krasnodar-2-s-nachala-sentyabrya-ne-vyigryval-v-fnl
Видео канала «Кубань 24»

«Черно-зеленые» сейчас занимают последнее место в турнирной таблице Первой лиги.

В заключительном матче года краснодарцам хотя бы удалось прервать серию из шести поражений подряд. В домашнем поединке ворота челнинского «КАМАЗа» поразили Апеков и Халназаров, но соперник ответил симметрично. Итог — ничья 2:2.

«Хорошо сыграли все 90 минут, поддерживали хороший темп, моменты были. Единственное, конечно, надо эти моменты реализовывать. И в то же время не ошибаться в обороне, как мы ошиблись при этих двух пропущенных мячах», — сказал главный тренер ФК «Краснодар-2» Алексей Герасименко.

У второй команды «горожан» в 20 матчах сезона лишь 3 победы. В июле краснодарцы победили в Ярославле и Хабаровске, в начале осени — в Москве. «Черно-зеленые» пропустили больше всех команд — 37 мячей. При этом забили всего 15 голов. Столько же у еще одного аутсайдера — ульяновской «Волги», а также у середняка лиги — махачкалинского «Динамо». Чтобы спастись от вылета, у «быков» есть еще 14 матчей. Сезон возобновится в марте.

Автор:
Максим Герасин
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