Сериал «Слово пацана» попросили проверить на пропаганду опасного образа жизни

В Следственный комитет и Роскомнадзор РФ обратилась председатель Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина.

Она просит ведомства проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного для подростков образа жизни.

«В преддверии объявленного президентом 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас провести проверку двух сериалов — «Слово пацана» и «Пищеблок» — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», — говорится в обращении руководителю Роскомнадзора.

Останина отметила, что сейчас в СМИ получил широкий резонанс случай, который произошел 2 декабря в Иркутске — там толпа подростков напала на 15-летнего школьника и ударила ему ножом в область сонной артерии, от чего мальчик скончался.

«Убийство, предположительно, связывают с сериалом «Слово пацана», который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика», — отметила Нина Останина.

Также в запросе в СК РФ она просит разобраться в убийстве подростка и выяснить, связано ли это с сериалом, в котором есть подобная сцена.

«В случае если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу дать оценку действиям режиссера сериала Жоры Крыжовникова, лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкульта РФ, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного фильма», — говорится в документе.

Кроме того, депутат просит проверить сериал «Пищеблок» — по ее мнению, он очерняет пионерию и советский период, сообщает РИА «Новости».

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