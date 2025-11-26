Сергей Яковенко: готовим к проведению «Игры интеллекта»

Гости программы «Детали» — заместитель директора ГБУ «РЦСП по интеллектуальным видам спорта» министерства спорта Краснодарского края Сергей Яковенко, бронзовый призер краевого фестиваля по интеллектуальным видам спорта для семей участников специальной военной операции, ветеран боевых действий, участник СВО, директор благотворительного фонда «Ратиборец» Николай Назаренко, участник фестиваля Александр Назаренко, золотой призер всекубанского турнира по быстрым шахматам среди детей на Кубок губернатора Краснодарского края Александр Шепель.



В декабре при поддержке минспорта проведут 18 краевых спортивных и физкультурных мероприятий по интеллектуальным видам спорта: чемпионат края по шахматам, краевые соревнования по спортивному лазерному бою среди учащихся техникумов и вузов, краевые соревнования по компьютерному спорту, в том числе на призы глав муниципалитетов Кубани, краевые соревнования по шахматам «Южная звезда». А 21 ноября при поддержке минспорта провели краевой фестиваль по интеллектуальным видам спорта для семей участников СВО. Посвятили фестиваль 80-летию Великой Победы и ко Дню памяти главного маршала авиации, Героя Советского Союза Александра Новикова.