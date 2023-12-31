Сергей Шведко: нет в нашей политике другого лидера такого масштаба

Специальный корреспондент «Кубанских новостей» Сергей Шведко — о президенте Владимире Путине и о том, что укрепление единства государства и народа — главный итог 2023 года.

На прошлых выходных мы возили помощь нашим парням на Донецкое направление. Выехали большой официальной делегацией, и подарки были серьезные. Две «буханки», рации, теплые вещи, буржуйки, генераторы, тепловые пушки, медикаменты, топливо, две тонны продуктов. Земляки на фронте были рады, что их не забывают дома, а мы тоже радовались, что удалось им помочь. Потом расстались. Мы уехали домой. Работать и собирать очередной караван для фронта. Они остались воевать. В общем, как бы ничего нового. Не в первый же раз!

Но вот что интересно: в тот же день в гостях в этом подразделении была еще одна группа волонтеров из Анапы. Тоже привозили подарки. А всего на этих выходных из нашего города на передовую выехали четыре миссии поддержки. Через пару дней – еще одна. И это только из тех, кого я знаю лично: некоторые просто не хотят «светиться». Считают, что доброе дело нужно совершать в абсолютной тишине. Как пенсионер Алексей Иванович из села Киевского Крымского района. Перед нашей поездкой он где-то нашел мой телефон, позвонил и сказал, что у него есть новый генератор, который на передовой нужнее, чем ему дома. Когда мы приехали, его жена в придачу еще нагрузила нашу машину яблоками и домашней закаткой. И при этом они вообще не хотели фотографироваться или что-то говорить на камеру. Ни к чему это! И таких примеров только по нашему краю – десятки тысяч.

Когда осознаешь масштаб этого движения, которое самостоятельно организовалось, автономно действует и будет работать, даже если камни с неба, то гордость за наших граждан аж распирает.

Наш народ становится огромной силой. Как в вопросах СВО, так и внутреннего обустройства страны. И это главный итог уходящего 2023 года.

Но в нынешней ситуации очень важно, чтобы общественная пассионарность базировалась на крепком фундаменте. Несмотря на огромное количество санкций и прочих палок в колеса нашей страны. И нужно отметить, что руководство государства справилось с этой сложнейшей задачей. К огромному удивлению всех тех, кто пытался изолировать Россию и уничтожить ее экономику. Если оперировать сухими цифрами, то рост производства в РФ по итогам 2023 года на достойном уровне – 3,5 процента, внешний долг уменьшился почти на 30 процентов, а безработица в стране вышла на свой исторический минимум.

Сегодня все наши недруги вынуждены признать – мы выдержали небывалое давление, и они уже толком не знают, что им делать дальше. И очень хорошо, что, в свою очередь, наше правительство имеет четкий план дальнейшего сохранения макроэкономической стабильности. Это огромное достижение нынешнего года.

Наконец, еще один аспект. Есть такое понятие – внутренняя легитимность. Это когда большинство граждан страны поддерживают существующую власть, одобряют проводимый курс и оправдывают ее ключевые действия. Именно это создает запас социальной прочности, который крайне необходим в сегодняшних условиях. Но в этой конструкции важнейшее место отводится главе государства. И необходимо отметить, что нынешний президент РФ с честью выполняет свою работу, уже много лет действует в интересах страны и народа. Это, естественно, видят сограждане, и в результате ресурс доверия к Владимиру Путину остается на очень высоком уровне. И ни у кого в России нет сомнений в его победе на предстоящих президентских выборах. Да и нет в нашей политике другого лидера такого масштаба, не так ли?

И вот еще что. Устойчивость любой страны, а России тем более, зависит от регионов. Чем крепче субъекты федерации, чем лучше там дела в экономике, сплоченнее люди и ответственнее власть, тем по итогу сильнее вся страна. В этой связи наша Кубань традиционно находится на передовых позициях. «Краснодарский край всегда не просто в лидерах – он задает темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться, и это получается очень здорово», – как-то сказал президент страны, и эти слова вполне можно экстраполировать на год нынешний. Рекордный турпоток, традиционно большой урожай, новые производства, дороги, объекты социальной структуры. А главное – люди, которые все это создают. И что немаловажно – краевая власть, грамотно управляющая сложным и важным регионом. Все это позволяет говорить, что наш край снова подтвердил свой статус передового и важнейшего для страны региона.

А если сложить все указанные выше факторы, то можно с уверенностью говорить, что уходящий год стал временем серьезных позитивных изменений. А это значит, что наша победа обязательно настанет. И очень скоро!