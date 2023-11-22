Сергей Шойгу поблагодарил волонтерское движение доноров Ушаковки

В текущем году курсанты Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова и студенты еще трех вузов страны сдали более 700 литров крови, что позволило оказать помощь 1,4 тыс. раненым.

Высокую оценку курсантам вуза дал министр обороны России, рассказывая о том, как в целом высшая школа помогает и поддерживает бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

«Около 20 тысяч студентов из 400 вузов страны участвуют в волонтерской деятельности и гуманитарных миссиях, в текущем году ими сдано более 700 литров крови, что позволило оказать неотложную медицинскую помощь 1400 наших раненных ребят. В Государственном морском университете имени Ушакова, Пензенском государственном университете, Брянском государственном инженерно-техническом университете и Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева было произведено более 600 кроводач».

Последние годы волонтеры университета — опора городского донорского движения в Новороссийске. В адрес курсантов постоянно приходят благодарности от специалистов новороссийской Станции переливания крови. Тема донорства всегда была актуальна, но после начала СВО особенно.

Станция переливания создала собственный Telegram-канал, где ежедневно публикуется актуальная информация о том, какая группа крови остро необходима. Ушаковцы становятся постоянными героями публикаций.

Таким активным донорское движение вуза стало благодаря усилиям курсанта Судомеханического факультета Даниила Завальнюка. Несколько лет назад он возглавил это направление, создал группу во «ВКонтакте», начал привлекать ребят, и со временем, сделал работу системной.

Сегодня доноров Ушаковки возглавляет старшина 11 роты Судомеханического факультета Тимур Законьянц. Кстати, его работа волонтером началась с того, что он организовал группу для участия в акции «Елка желаний», тогда Тимуру вместе с однокурсниками удалось стать волшебниками для многих ребят. Будущий судомеханик убежден, что, помогая кому-то, помогаешь прежде всего себе, становясь более добрым и отзывчивым человеком.

Если три года назад всего 130 ребят были активными донорами и постоянными гостями городской станции переливания крови, то сегодня таких уже около 300. Такая позиция ушаковцев не остается незамеченной. Благодарственные письма от главного врача ГБУЗ «Станция переливания крови» за поддержку организаторов донорского движения в городе Новороссийске, неоднократно приходили в адрес вуза.

Волонтерское движение в России сегодня набирает обороты, а вот в середине 90-ых, когда начинали ушаковцы, такого не было. Они передавали волонтерские традиции из поколения в поколение. Одни курсанты сменялись другими, а тех, кто хочет своими поступками сделать мир вокруг добрее, в Ушаковке год от года становится все больше.