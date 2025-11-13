Сергей Покатилов: нашу молодежь объединяют творчество и любовь к своему краю

Гости программы «Детали» — руководитель молодежного центра развития личности департамента молодежной политики Краснодарского края Сергей Покатилов, куратор первичного отделения «Движения Первых» «Центр современного творчества», арт-директор АРТ-резиденции «Центр современного творчества» Яна Валуева, победитель в направлении видео проекта «Код: Кубань» Дарья Кривенко.



На Кубани завершился проект по развитию уличного искусства «Культурный код». В нем приняли участие свыше тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 10 городов и районов края. Для ребят провели творческие мастер-классы, результатом которых стало создание муралов на фасадах домов в каждом населенном пункте.

Проект был реализован в рамках программы «Регион для молодых», которая была создана по поручению президента РФ Владимира Путин. Он входит в систему мероприятий федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Это только один из проектов, которые реализуются в крае в рамках работы по национальному проекту краевым Молодежным центром развития личности, подведомственному департаменту молодежной политики Краснодарского края. В этом выпуске программы «Детали» рассказали о других проектах.