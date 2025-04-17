Сергей Петухов: порядок передвижения СИМ требует законодательного закрепления

Гости программы «Детали» — член общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Петухов, таксист, блогер Константин Манукьян, пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Денис Балaкирев, зампредседатель Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов.

Краснодарский край и Москва стали лидерами по смертности в ДТП с электросамокатами. По данным МВД, на рост аварий повлияло активное развитие сервисов аренды электросамокатов и отсутствие инфраструктуры для использования современных средств мобильности.

Какие решения по урегулированию дорожной ситуации предлагают общественники, узнавали в «Деталях».