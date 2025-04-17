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Сергей Петухов: порядок передвижения СИМ требует законодательного закрепления

Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-petuhov-poryadok-peredvizheniya-sim-trebuet-zakonodatelnogo-zakrepleniya
Сергей Петухов: порядок передвижения СИМ требует законодательного закрепления
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — член общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Петухов, таксист, блогер Константин Манукьян, пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Денис Балaкирев, зампредседатель Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов.

Краснодарский край и Москва стали лидерами по смертности в ДТП с электросамокатами. По данным МВД, на рост аварий повлияло активное развитие сервисов аренды электросамокатов и отсутствие инфраструктуры для использования современных средств мобильности.

Какие решения по урегулированию дорожной ситуации предлагают общественники, узнавали в «Деталях».

Автор: Юлия Вознесенская

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