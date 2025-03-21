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Сергей Петренко: заниматься самолечением в случае аллергии — опасно для здоровья

Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-petrenko-zanimatsya-samolecheniem-v-sluchae-allergii-opasno-dlya-zdorovya
Сергей Петренко: заниматься самолечением в случае аллергии — опасно для здоровья
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — врач-аллерголог, иммунолог Сергей Петренко.

Появление аллергии на что-либо по симптомам напоминает простуду, однако протекает без температуры и носит «приступообразоный» характер, рассказал иммунолог Сергей Петренко. При этом начинают проявляться признаки недуга только при контакте с аллергеном, например, растением или животным. Если проигнорировать симптомы аллергии, то она может перерасти в другую болезнь, например, риноконъюнктивитили.

О том, какие растения в нашем регионе являются аллергеном, как бороться с аллергией и какие современные методы лечения существуют, рассказали в «Хорошем утре».

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