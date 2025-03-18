Сергей Петренко: лечить аллергию нужно обязательно, сама болезнь не пройдет

Гости программы «Детали» — врач-аллерголог, иммунолог клиники семейного здоровья City Clinic Сергей Петренко, врач дерматовенеролог детского дерматовенерологического стационарного отделения Клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Серга, ассистент кафедры биологии с курсом медицинской генетики КубГМУ Яна Клименко.

Запахло весной, однако рады этому не все. Все потому, что пробуждение природы — это еще и первый пик сезонных аллергий. Именно на это время года приходится наибольшее количество обострений этого заболевания. О том, как жить с таким диагнозом, что должен знать каждый аллергик, говорили в «Деталях».