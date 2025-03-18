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Сергей Петренко: лечить аллергию нужно обязательно, сама болезнь не пройдет

Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-petrenko-lechit-allergiyu-nuzhno-obyazatelno-sama-bolezn-ne-projdet
Сергей Петренко: лечить аллергию нужно обязательно, сама болезнь не пройдет
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — врач-аллерголог, иммунолог клиники семейного здоровья City Clinic Сергей Петренко, врач дерматовенеролог детского дерматовенерологического стационарного отделения Клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Серга, ассистент кафедры биологии с курсом медицинской генетики КубГМУ Яна Клименко.

Запахло весной, однако рады этому не все. Все потому, что пробуждение природы — это еще и первый пик сезонных аллергий. Именно на это время года приходится наибольшее количество обострений этого заболевания. О том, как жить с таким диагнозом, что должен знать каждый аллергик, говорили в «Деталях».

Автор: Юлия Сафронова

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