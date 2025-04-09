Сергей Минченков: обратная связь и похвала воодушевляет сотрудников работать

Гость программы «Хорошее утро» — исполнительный директор офиса продаж недвижимости Сергей Минченков.

Работодатели должны своевременно давать своим подчиненным обратную связь, а также хвалить их за успехи — это способно вдохновить их на новые профессиональные подвиги и повышение качества выполняемой работы, считает Сергей Минченков. При этом в коллективе важно создать атмосферу, в которой будет комфортно находиться и трудиться.

О том, как направлять, вдохновлять и стимулировать сотрудников, поговорили в «Хорошем утре».