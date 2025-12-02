Сергей Коржук: наша цель — вывести креативных предпринимателей в свет

Гости программы «Детали» — заместитель руководителя Молодежного центра развития личности департамента молодежной политики Краснодарского края Сергей Коржук, дизайнер украшений Дарья Алексеева, организатор культурных событий, режиссер выставки «Парадокс города» Александра Едыгина, член Союза художников России, соавтор выставки «Парадокс города» Алексей Апиш.



Краснодар стал местом притяжения творческих предпринимателей — на площадке арт-резиденции «Дом книги» провели фестиваль креативных индустрий. На выставке прошел показ мод от локальных брендов и местных дизайнеров.

Также был представлен перформанс «Парадокс города». Это история о месте искусственного интеллекта и современных технологий в жизни, выраженная с помощью живописи и скульптуры. Подробнее о креативном фестивале рассказали в программе «Детали».