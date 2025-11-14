Сергей Коржук: кубанские инноваторы продолжают удивлять новыми проектами

Гости программы «Детали» — заместитель руководителя Молодежного центра развития личности департамента молодежной политики Краснодарского края Сергей Коржук, победитель в номинации «Лучший инновационный проект в сфере охраны окружающей среды, энергосбережения и альтернативных источников энергии» Премии IQ года — 2024 Аслан Ачох, обладатель лучшего выступления «Премии IQ года — 2025» Данил Драгунов.

В Краснодарском крае начался заключительный этап «Премии IQ года — 2025». В арт-резиденции «Дом книги» стартовали очные защиты проектов.



Первые участники продемонстрировали свои инновации в области робототехники, информационных технологий и телекоммуникаций. Экспертное жюри, состоящее из профессионалов отрасли, оценивает не только техническую составляющую, но и потенциал реализации каждой идеи.

Организаторы уверены, что впереди зрителей ждут не менее захватывающие разработки в сферах экологии, здравоохранения, транспорта и других важных направлениях.