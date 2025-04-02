Сергей Карапищенко: количество занимающихся единоборствами у нас выросло втрое

Гости программы «Детали» — начальник отдела спорта Кущевского района Сергей Карапищенко, директор спортивной школы «Лидер» в станице Кущевской Анжелика Птах, директор спортивной школы «Снеговик» в станице Кущевской Виктор Кононенко.

Заключительный выпуск «Дня Кущевского района» будет посвящен развитию спорта. В муниципалитете происходит капитальная реконструкция главного районного стадиона «Урожай», функционирует центр единоборств «Олимп», который недавно был переведен в муниципальную собственность. При участии краевой власти был полностью приведен в порядок бассейн, расположенный в школе, где занимаются хоккеем и фигурным катанием. Главное, что все эти объекты находятся в районном центре в шаговой доступности. «Детали» представили виды спорта, которые активно развиваются в самом северном районе Кубани.