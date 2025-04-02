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Сергей Карапищенко: количество занимающихся единоборствами у нас выросло втрое

Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-karapishhenko-kolichestvo-zanimayushhihsya-edinoborstvami-u-nas-vyroslo-vtroe
Сергей Карапищенко: количество занимающихся единоборствами у нас выросло втрое
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник отдела спорта Кущевского района Сергей Карапищенко, директор спортивной школы «Лидер» в станице Кущевской Анжелика Птах, директор спортивной школы «Снеговик» в станице Кущевской Виктор Кононенко.

Заключительный выпуск «Дня Кущевского района» будет посвящен развитию спорта. В муниципалитете происходит капитальная реконструкция главного районного стадиона «Урожай», функционирует центр единоборств «Олимп», который недавно был переведен в муниципальную собственность. При участии краевой власти был полностью приведен в порядок бассейн, расположенный в школе, где занимаются хоккеем и фигурным катанием. Главное, что все эти объекты находятся в районном центре в шаговой доступности. «Детали» представили виды спорта, которые активно развиваются в самом северном районе Кубани.

Автор: Игорь Щеткин

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