Сергей Ильченко: меры поддержки — дополнительный стимул для рождения детей

Гости программы «Детали» — начальник отдела государственных гарантий и компенсаций министерства труда и социального развития Краснодарского края Сергей Ильченко, начальник отдела адресного предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Наталья Ролик, заместитель руководителя ГКУ Краснодарского края «ГосЮрБюро Краснодарского края» Азамат Джаримок, многодетная мать Ольга Стоянова.

В этом году более 45 тыс. многодетных семей Кубани получили удостоверение единого образца. Об этом в своих соцсетях рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Этот документ был утвержден Правительством в прошлом году. Он упрощает доступ к мерам поддержки по всей России. Теперь семьи могут подтвердить свой статус в другом регионе при переезде или во время путешествий, например, при посещении культурных учреждений.

Бессрочно ли действует удостоверение, какие меры поддержки доступны многодетным семьям — рассказали в программе «Детали».