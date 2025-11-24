Сергей Грабский: за последние годы вдвое увеличили число ИТ-компаний на Кубани

Гости программы «Детали» — руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский, основатель «Академии дронов для СВОих», ветеран СВО Евгений Пилипенко, первый заместитель исполнительного директора Фонда микрофинансирования Краснодарского края Владислав Чуприна.



IT-индустрия в России лидирует по темпам роста ключевых показателей за 5 лет среди всех крупных отраслей. Эта мысль прозвучала на форуме «Цифровые решения», где выступил председатель правительства России Михаил Мишустин. Как развивается отрасль на Кубани — рассказали в «Деталях».