Сергей Габриэль: более 42 тыс. операций в 2025 году провели врачи ККБ №2

Гости программы «Детали» — главный врач Краевой клинической больницы №2, доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения РФ Сергей Габриэль, заместитель главного врача Красноармейской ЦРБ, кандидат медицинских наук Наталья Пыхалова, заместитель главного врача КKБ №2 по педиатрической помощи, врач-неонатолог Галина Модель.

ККБ №2 — одно из ведущих медицинских учреждений Краснодарского края, которое оказывает широкий спектр медицинских услуг. Больница специализируется на оказании высококвалифицированной специализированной медицинской помощи. Здесь работают опытные врачи, используются современные технологии и оборудование для диагностики и лечения самых разных заболеваний. Подробнее — в «Деталях».