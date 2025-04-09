Сергей Белопольский: мы создаем комфорт для всех жителей

Гости программы «Детали» — глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, директор СОШ № 4 Ольга Бордюгова, педагог дополнительного образования детской школы искусств Горячего Ключа Ирина Воскобойникова, ученики СОШ № 4 Алексей Сафа и Влада Ященко.





Традиционная рубрика — «День районов». На повестке — Горячий ключ. Тема — социальная сфера муниципалитета. Пару дней назад открыли спорткомплекс «Вершина». Активно строят детские сады, обновляют поликлиники, в целом приводят в порядок соцобъекты, возводят новые. Работу ведут как за счет частных инвестиций, так и в рамках госпрограмм. На краевом совещании глава Горячего Ключа обозначил ряд соцпроектов, над которым надо усилено работать в этом году. О некоторых из них рассказали в программе «Детали».