Сергей Бабенко: противопожарная служба на Кубани постоянно модернизируется

Гости программы «Детали» — заместитель директора управления по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, руководитель противопожарной службы Краснодарского края Сергей Бабенко, начальник пожарной части № 43 Андрей Резниченко, начальник филиала пожарной части № 23 Виталий Кроква.



В Тимашевском районе возводят новую краевую пожарную часть. Ожидается, что она начнет свою работу уже в следующем году. К тому времени на службу заступят 25 пожарных. Особое внимание уделено подготовке специалистов газодымозащитной службы — они будут готовы к самым сложным вызовам, связанным с сильным задымлением.

Кроме того, в распоряжении части появятся современные автоцистерны, машины для быстрого реагирования, автомобиль первой помощи и передвижная насосная станция. Благодаря новой пожарной части под надежной защитой окажутся сразу пять населенных пунктов, где проживают более 7 тыс. человек и находятся социально значимые объекты.