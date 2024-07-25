Серьезный провал образовался на дороге в центре Краснодара

Провал на проезжей части диаметром несколько метров возник днем 25 июля в начале улицы Ставропольской.

Дорожники уже огородили место провала для безопасного движения транспорта. Сейчас на этом участке пробок нет.

«По информации городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, провал будет огорожен и отсыпан. Ремонт проезжей части будет произведен в самое ближайшее время», — сообщили телеканалу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

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