Серафима Горбунова: преддиабет чаще всего протекает бессимптомно

Гостья программы «Хорошее утро» — врач-эндокринолог Серафима Горбунова.



Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. В мире насчитывается 830 млн людей с этим диагнозом. С 1990 года заболеваемость выросла в 4 раза. Статистика Минздрава Краснодарского края говорит, что на Кубани людей с диабетом также становится все больше: в 2024 году в крае зафиксировано 190 тыс. пациентов с диабетом — это на 2,7% больше, чем годом ранее.

Специалист рассказала, почему возникает диабет, какие у него могут быть последствия, что делать при диагнозе «преддиабет», могут ли два этих диагноза развиваться без симптомов и на какие признаки важно обратить внимание. Также она пояснила, почему диабетом болеют дети, возможно ли его вылечить и существует ли профилактика.