Сенатор Епишин заявил о возможном снижении ключевой ставки в декабре до 15,5-16%

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря.

На заседании Центральный банк может понизить ключевую ставку до 15,5-16% годовых. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

По его словам, регулятор изменил свой прогноз на уровень ставки на 2026 год. Епишин отметил, что изначально в ЦБ ожидали, что в следующем году ключевая ставка будет на уровне 12-13%, но уже сейчас уточнили ее на уровне 13-15%.

«Я считаю, что в декабре они все-таки еще снизят, но не очень сильно», — отметил сенатор.

Он также уточнил, что снижение может быть на уровне 1%, но вероятнее всего, по его мнению, 0,5%. При этом Андрей Епишин подчеркнул, что Банк России при принятии решения по ставке руководствуется большим количеством параметров, и сенатор согласен со стратегией, которой следует регулятор, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк РФ в октябре снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%. Как отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, по итогам текущего года инфляция составит 6,5-7%. Это ниже, чем в предыдущие два года. Согласно прогнозам, к целевому уровню 4% инфляция опустится во второй половине 2026 года.

Подпишись, здесь всегда интересно.