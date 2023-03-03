Сенатор Бондарев: призывной возраст в России может измениться к осени

Законопроект, предусматривающий призыв на военную службу с 21 года вместо 18 лет и увеличение предельного призывного возраста с 27 до 30 лет, планируют внести в Госдуму весной.

Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал Бондарев.

Сенатор предполагает, что законопроект о повышении призывного возраста в Госдуму внесет правительство, так как инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу. По словам Бондарева, в настоящее время законопроект находится в работе. Внимание Минобороны, парламентариев и экспертов сосредоточено на том, чтобы при подготовке документа не упустить важных деталей.

«Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди», — цитирует Бондарева РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр обороны РФ предложил поэтапно увеличить призывной возраст до 21 года.