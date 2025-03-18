Семья на Ставрополье отравилась ядом от насекомых, умерла 8-летняя девочка

Трагический инцидент произошел в Новоалександровске Ставропольского края.

По данным следствия, 17 марта этого года семья из пяти человек, включая двух детей, резко почувствовала себя плохо. После вызова скорой помощи всех пострадавших госпитализировали.

В больнице от отравления умерла 8-летняя девочка. 12-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной отравления могло стать средство от насекомых, которым глава семьи обработал подвал частного дома накануне происшествия.

Следователи осмотрели место ЧП, назначили экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

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