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Съемки туристического проекта «Места» пройдут в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/semki-turisticheskogo-proekta-mesta-projdut-v-krasnodarskom-krae
Съемки туристического проекта «Места» пройдут в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участники проекта тестируют неочевидные турмаршруты и переосмысливают традиционный туризм Черноморского побережья. Съемки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе.

Съемки ведет компания VK совместно с Автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие». Выпуски расскажут об уникальных местах, истории и проектах местных жителей.

«Многим россиянам Краснодарский край знаком как курорт для спокойного традиционного отдыха. Проект «Места» интересен тем, что в нем представлен новый взгляд и новые возможности для путешествий», — сказал врио министра курортов Кубани Михаил Зарицкий.

Медиаэкспедиция стартовала до наступления «высокого сезона». Это сделано для того, чтобы представить Краснодарский край как место для круглогодичного отдыха.

В течение нескольких дней участники проекта научатся основам скалолазания, серфинга и яхтенного спорта, посетят виноградники, Сочинский автодром, уникальные природные каньоны и озеро Абрау. Также съемочная группа изучит быт кубанских казаков и посетит заброшенное село Новосадовое.

Первые фильмы проекта «Места» опубликуют весной. В течение двух лет создатели проекта планируют создать 70 видеороликов о регионах РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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