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Съемки программы «Тайные механизмы природы» для телеканала «Живая планета» прошли в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/semki-programmy-tajnye-mehanizmy-prirody-dlya-telekanala-zhivaya-planeta-proshli-v-anape
Съемки программы «Тайные механизмы природы» для телеканала «Живая планета» прошли в Анапе
Фото t.me/kurortanapa

В передаче раскрывается взаимосвязанность всех живых организмов и их важность в механизме природы.

В программе рассмотрят рыб Черного моря и охотящихся на них хищников, например, бакланов, дельфинов, а также краснокнижного кудрявого пеликана.

В серии о жизни заповедника «Утриш», которую сняли в 2021 году, показаны такие природные явления, как появление на свет цикады и редкого гриба решеточника, и даже вечернее светового шоу из светлячков.

Премьера планируется осенью, сообщает Telegram-канал «Курорт Анапа».

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