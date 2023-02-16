Семинар-совещание по взаимодействию епархии и казачества провели в Краснодаре
В совещании приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, атаманы и духовники районных казачьих обществ, представители Союза казачьей молодежи Кубани, а также казаки-наставники.
«На Кубани 76 школ и 49 детсадов имеют звание казачьей образовательной организации. Более 5 тыс. классов казачьей направленности, 7 казачьих кадетских корпусов, 7 учебных заведений из Ассоциации казачьих вузов и 25 СПО. Их воспитанников поддерживают и наставляют представители духовенства», — отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
В Краснодарском крае работают более 1,6 тыс. казаков-наставников, 500 из них прошли курсы повышения квалификации.
По словам митрополита Григория, благодаря вере, поступкам и сохранению исторической памяти казаки служат примером для многих. Владыка отметил, что уже сотни лет они — верная опора государства и Краснодарского края.
Основная тема совещания — взаимодействие Екатеринодарского казачьего отдела с представителями духовенства, в том числе в рамках воспитания молодежи.
Например, казаки хуторского общества имени атамана Величко проводят благотворительные акции. Атаман Сергей Пономарев входит в попечительский совет по содержанию Всесвятского кладбища Краснодара. Казаки Пашковского станичного общества проводят встречи и беседы с казачатами, а также настоятелем храма Вознесения Господня протоиереем Георгием Меденцевым.
По словам Александра Власова, ориентиром для казаков войска является духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи. Серьезная работа ведется во взаимодействии с русской православной церковью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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