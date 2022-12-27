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Семиметровый катер для работы в штормовых условиях получили спасатели Анапы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/semimetrovyj-kater-dlya-raboty-v-shtormovyh-usloviyah-poluchili-spasateli-anapy
Семиметровый катер для работы в штормовых условиях получили спасатели Анапы
Семиметровый катер для работы в штормовых условиях получили спасатели Анапы

Катер РИБ «Кальмар Т-71», предназначенный для спасательных операций в штормовых условиях, мэрия Анапы передала муниципальной службе спасения 27 декабря.

Семиметровый катер оснащен двигателем мощностью 200 л. с. Ее достаточно для спасения людей и поисковых работ в шторм. Также «Кальмар» имеет рубку для размещения пострадавших и отсек для хранения медоборудования.

Новая техника поможет спасателям выполнять сложные задачи еще эффективнее и прибывать на место происшествия за считанные минуты, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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