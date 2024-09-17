Семьи из Курской области приехали на отдых в Сочи

Кубань стала первым регионом, принимающим участников социальной акции «Туризм России — семьям Курской области».

Акцию проводит Российский союз туриндустрии вместе с властями Курской области. Она целена на оказание помощи семьям, которые вынуждены покинуть постоянное место проживания в приграничных районах из-за вторжения ВСУ.

Первый этап мероприятия проходит с 15 сентября по 13 октября. В нем поучаствуют 32 семьи — всего 96 человек. Дети в этих семьях — участники олимпиад, творческих конкурсов, они включены в реестр государственного информационного ресурса о лицах, которые проявили выдающиеся способности.

Первые восемь семей уже приехали в Сочи, а 23 сентября вернутся в Курск. Участники приехали на отдых в город-отель «Бархатные сезоны». На Кубани есть все возможности для полноценного семейного отдыха, отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

«Уверен, что куряне смогут насладиться бархатным сезоном у моря и восстановить свое эмоциональное состояние», — добавил он.

В начале сентября к участию в акции призвал президент РСТ Илья Уманский. По его словам, традиционно участники туристического сообщества проявляют высокий уровень ответственности, объединяясь для решения задач

«Заявки от представителей туротрасли, желающих присоединиться к социальному проекту, принимает и обрабатывает Российский союз туриндустрии», — подчеркнул Уманский.

Информацию от потенциальных участников акции можно присылать на почту rst@rostourunion.ru и по телефону +7 (495) 961-13-70. Всю информацию направляют в органы исполнительной власти Курской области для распределения между семьями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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