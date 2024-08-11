Семернинов сменит Секулича на посту главного тренера «Локомотива-Кубань»

Тренер-скаут Роман Семернинов — главная кандидатура на пост главного наставника ПБК «Локомотив-Кубань», он сменит Александра Секулича.

Тренер российской молодежной сборной (U-20) Роман Семернинов, по информации источника издания «Спорт Экспресс», будет назначен наставником краснодарского «Локо» после отставки Александра Секулича.

Семернинов быд=л членом тренерского штаба «железнодорожников» в двух последних сезонах. Он занимал должность тренера-скаута, сообщает издание «Спорт Экспресс».

В последнем баскетбольном сезоне команда «Локомотив-Кубань», которую он по всей видимости возглавит, заняла четвертое место в Единой лиге ВТБ. Ранее кубанский клуб впервые за десять лет вышел в финал плей-офф, но проиграл в решающей серии казанскому УНИКСу со счетом 1:4.

Ранее интернет-портал «Кубань 24» писал, что экс-игрок ПБК «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон разбился насмерть в аварии в США.