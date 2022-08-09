Семенов и Красильников победили на 14 этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Видео канала «Кубань 24»

Константин Семенов и Вячеслав Красильников — игроки анапского ВК «Витязь».

На 14 этапе ЧР в Северодвинске не было самого сильного дуэта страны — Ильи Лешукова и Олега Стояновского. В финале первая партия осталась за Тарасом Мыськивом из столичного Фонда развития пляжного волейбола и Максимом Сиволапом из клуба «Обнинск». Но потом Семенов и Красильников собрались и одолели оппонентов — 22:20 и 15:12. Это их первый успех в сезоне после девяти проигранных финалов.

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