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Семейную диспансеризацию запустили медики в Красноармейском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnuyu-dispanserizatsiyu-zapustili-mediki-v-krasnoarmejskom-rajone
Семейную диспансеризацию запустили медики в Красноармейском районе
Фото Анны Миньковой

Медицинские специалисты каждую неделю посещают новый населенный пункт в муниципалитете, проводя в них профилактические осмотры как для родителей и их детей.

Медики выполнили обследования уже в четырех населенных пунктах, осмотрев 155 взрослых и 730 детей.

«В #ГодСемьи Красноармейская районная больница запустила хорошую программу — семейную диспансеризацию», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Следующий выезд медиков в рамках семейной диспансеризации состоится 14 апреля в станицу Полтавскую. Обследования для родителей и детей пройдут в поликлинике на улице Просвещения, 59/3.

Читайте также: горячую линию по диспансеризации для участников СВО открыли в Армавире. Комплексный медицинский осмотр позволит определить для ветеранов спецоперации индивидуальную программу дальнейшего восстановления.

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