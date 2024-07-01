Семейная ипотека не для всех: какие законы вступили в силу в России с 1 июля

С 1 июля в силу ступают несколько федеральных законов. Они коснулись изменений цен на ЖКХ, выплат пенсионерам, а также банковских услуг. Подробнее об этом рассказал корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

«С сегодняшнего дня в России подорожали коммунальные услуги. В Краснодарском крае, как и по всей стране, сумма возросла на 10,8%. А в регионе он стал дороже почти на 11%. Цена за кубометр выросла на 73 копейки. Стоимость электричества увеличилось на 8,8%, плата за холодную воду поднялась более чем на 14%», — сообщает журналист.

Также с 1 июля льготная ипотека перестала быть массовой. Программа, по которой можно купить квартиру в новостройке или возвести собственный дом по ставке 8% годовых, больше не действует.

Изменится и семейная ипотека под 6%: теперь ее могут получить только родители с ребенком или детьми младше 6 лет. Сохранили такой кредит и для тех, кто приобретают жилье в городах с населением меньше 50 тыс. жителей, но в этом случае в семье должно быть минимум два ребенка. Без изменений останется сельская, дальневосточная, арктическая и IT-ипотеки.

Кроме того, многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, семьи погибших или умерших участников Великой Отечественной войны с сегодняшнего дня смогут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

Изменились и кредитные ставки на автомобили. Они будут применяться для клиентов со средней и высокой закредитованностью. Теперь приобрести личный транспорт с пробегом можно под 27% годовых. На новые авто ставка будет на 3% меньше.

Для тех, кто не в состоянии вовремя погашать кредитные выплаты, подготовили новый порядок возврата задолженности. Теперь заемщик сперва будет оплачивать проценты, затем основной долг, и только потом неустойку и другие платежи.

Также подорожало получение заграничного паспорта: пошлина для взрослых выросла на 20% — с 5 до 6 тыс. рублей. Детский загранпаспорт подорожал на 500 рублей, и теперь стоит 3 тыс. А для жителей Калининграда оформление документа будет бесплатным.

«Что касается алкоголя, то его цена увеличилась из-за инфляции и повышения акциза на спиртное. Так, самая дешевая водка подорожает на 18 рублей, пол-литра будет стоить 299 рублей. Такой же объем бренди можно будет купить за 403 рубля — это на 28 рублей дороже. Больше всего возрастет цена на коньяк — 553 рубля за бутылку», — добавляет Максим Шабалда.

Кроме того, российские банки усилят безопасность счетов клиентов. С 25 июля реквизиты всех получателей денежных средств будут проверять: если человек отправит деньги мошенникам, этот перевод заморозят на два дня. За это время отправитель сможет передумать и не подтвердить сомнительную операцию. Но, если деньги попадут в руки злоумышленников, пострадавшему вернут сбережения. Для этого нужно в течение месяца подать заявление в банк о возврате денег.