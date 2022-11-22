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Семье удалось найти место захоронения родственника, погибшего при обороне Туапсе

Общество
22.11.2022 11:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/seme-udalos-najti-mesto-zahoroneniya-rodstvennika-pogibshego-pri-oborone-tuapse
Видео канала «Кубань 24»

Солдат Иван Лащенко погиб в годы Великой Отечественной войны. Оказалось, что он похоронен в Туапсе в братской могиле воинов, погибших в 1942 году.

Анна Каренина с семьей приехала почтить память павшего родственника. Их приезду предшествовала долгая поисковая работа. Чтобы обнаружить след погибшего свекра, Каренина обращалась даже на прямую линию президента России. Помочь женщине смогли в администрации Туапсе. След родственника терялся именно на этой территории.

Было известно, что после ранения Иван Лащенко находился в военном госпитале. В годы войны он располагался в школе № 1.

«Я один раз приехала и предоставила все документы: где захоронение, какие письма были из музеев, из архивов. И потихоньку, спасибо вам, размотали этот клубок», — рассказала родственница погибшего фронтовика Анна Каренина.

В Туапсе женщина приехала с правнуками и праправнуками погибшего бойца. Один из них участвовал в поиске информации, в том числе изучал подробности Туапсинской оборонительной операции. Правнук почувствовал сопричастность к событиям военных лет.

«Если бы расклад получился другой, и люди не защищали бы свою страну, то неизвестно, как сейчас мы жили бы. Мы отстояли свою независимость и свое право вести дела, политику и жизнь так, как мы хотим. Мы сейчас отчасти отстаиваем свое право действовать так, как хотим, жить так, как хотим, как мы считаем нужным», — сказал правнук погибшего фронтовика Александр Рыжов.

Следующий визит в город воинской славы родственники фронтовика Ивана Лащенко запланировали на 9 мая.

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