Семь метров новогоднего настроения: в ЖК «Самолет» высадили бельгийскую пихту

Erid: 2VSb5wuJELy

В преддверии Нового года строительная компания DOGMA решила порадовать жителей Краснодара, высадив в микрорайоне «Самолет» главный символ праздника — большую бельгийскую пихту Нордмана. Она появилась на 5-й очереди бульвара, которая является детской зоной.

К выбору дерева подошли с особой тщательностью: оценили качество посадочного материала, размер и усидчивость в грунте. Хвойное импортировали из Бельгии, его высота — 7 метров, а вес — около 2 т. Привлекательный внешний вид, аккуратная симметричная крона, высокая морозостойкость и неприхотливость в уходе стали ключевыми факторами при выборе.

К новогодним праздникам главный новогодний символ украсят, и он станет точкой притяжения жителей не только микрорайона «Самолет», но и ближайших жилых кварталов.

«Мы придерживаемся концепции 15-минутного города, уделяем большое внимание благоустройству и созданию комплексной инфраструктуры в наших проектах. Уверена, что пихта не только облагородит пространство, но и создаст особое праздничное настроение для жителей самого большого жилого комплекса России», — поделилась директор департамента стратегии продукта DOGMA Стяжкина Евгения.

Основная особенность пихты Нордмана — чрезвычайная теневыносливость во всех возрастах, кроме того, у дерева довольно сильный врожденный иммунитет. Продолжительность его жизни — до 500 лет. Этот сорт отличается изумрудно-зеленым цветом хвои и мягкими на ощупь иголками. Образует шишки до 20 см длиной, сначала зеленые, позже темно-коричневые.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Реклама. ООО «СЗ ДОГМА-5».

Подпишись, здесь всегда интересно.