Семь чиновников из Отрадненского района оштрафовали за бездействие

Проверку соблюдения бюджетного законодательства в деятельности администраций Отрадненского района провела прокуратура.

Установили, что в бюджетных сметах нескольких администраций не было расчетов плановых показателей — фактических оснований. Указанные расчеты не проводили, в связи с чем в действиях работников усматриваются нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет.

Прокурор района возбудил административные дела, по результатам их рассмотрения 7 сотрудников привлекли к ответственности и назначили штраф в 10 тыс. рублей каждому.

Кроме того, прокуратура внесла представления об устранении выявленных нарушений. Результаты рассмотрения контролирует прокурор района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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