Сельхозтехника крупнейшего концерна контролируется с помощью цифровых технологий

4000 единиц сельскохозяйственной техники концерна «Покровский» поставлены на дистанционный мониторинг и управляются из единого диспетчерского центра с помощью технологии M2M.

Агропромышленные комплексы в регионе расположены на значительном удалении друг от друга — в 17 районах Кубани. Телематические сервисы МТС позволяют дистанционно получать любую информацию о состоянии и местонахождении транспорта, анализировать время работы и установленные параметры, вести учет данных, а также проводить удаленную техническую диагностику.

В планах концерна – внедрение цифровых технологий точного земледелия на основе сети МТС. Аналогичные проекты, реализованные в сельхозпредприятиях Кубани, позволяют экономить агрохолдингам до 30% расходов и увеличивать производительность труда.