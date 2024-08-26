Сельхозтехника крупнейшего концерна контролируется с помощью цифровых технологий
Экономика
26.08.2024 12:21
4000 единиц сельскохозяйственной техники концерна «Покровский» поставлены на дистанционный мониторинг и управляются из единого диспетчерского центра с помощью технологии M2M.
Агропромышленные комплексы в регионе расположены на значительном удалении друг от друга — в 17 районах Кубани. Телематические сервисы МТС позволяют дистанционно получать любую информацию о состоянии и местонахождении транспорта, анализировать время работы и установленные параметры, вести учет данных, а также проводить удаленную техническую диагностику.
В планах концерна – внедрение цифровых технологий точного земледелия на основе сети МТС. Аналогичные проекты, реализованные в сельхозпредприятиях Кубани, позволяют экономить агрохолдингам до 30% расходов и увеличивать производительность труда.