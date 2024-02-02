Сейсмолог Шебалин предупредил об афтершоках после землетрясения на Кубани

За последние 10 дней в Краснодарском крае произошло сразу два землетрясения: в Северском районе магнитудой 4,5 и в Мостовском — 3,7.

Директор Института теории прогноза землетрясения Российской академии наук Петр Шебалин предупредил, что после землетрясений на Кубани возможны афтершоки.

«Афтершоки, возможно, есть. Просто они регистрируются приборами, но не ощущаются человеком», — сказал он.

Сейсмолог подчеркнул, что территория Западного Кавказа является активной сейсмической зоной. Землетрясения в этом регионе происходят достаточно часто, сообщает РИА «Новости».

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