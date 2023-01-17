Сборная Кубани получила 10 медалей на Всероссийском турнире по рукопашному бою

В турнире «Вершина» в Курске приняли участие почти 600 спортсменов в возрасте от 12 до 21 года из 25 регионов России.

Краснодарский край представляли 11 человек. Сборная Кубани получила три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Шесть наград взяли спортсмены из Краснодара, четыре медали получили представители Анапы.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов поздравил победителей.

«Поздравляю наших спортсменов с достойным выступлением на всероссийских соревнованиях. В Краснодарском крае рукопашным боем занимаются более 14 тыс. человек, а 19 входят в состав сборной России. По итогам прошлого года кубанские спортсмены завоевали более 130 медалей на всероссийских и международных соревнованиях», — сказал Власов.

Турнир «Вершина» проводят с 2018 года. В 2023 году его посвятили памяти гвардии сержанта Андрея Ильина, который был мастером спорта России, тренером полковой и дивизионной военных команд по рукопашному бою. Ильин погиб в феврале 2022 года, выполняя задачи СВО.

«Соревнования — дань уважения тем, кто иногда ценой жизни ведет борьбу за безопасность нашей страны и ее граждан. Состязания влияют на моральный и патриотический настрой ребят. Сегодня в 20 спортивных отделениях тренируются 1,8 тыс. спортсменов. В этом году в крае запланированы 11 краевых соревнований, еще одно — всероссийского уровня», — цитирует министра физической культуры и спорта Кубани Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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